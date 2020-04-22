منصة أبشر تنشر رابط التسجيل لتقديم طلب في مبادرة عودة 2020 السعودية

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في السعودية، يوم الأربعاء 22 أبريل 2020، رابط التسجيل لتقديم طلب في مبادرة عودة التي أطلقتها من خلال منصة أبشر الإلكترونية للآلاف من المتواجدين في المملكة.

وقالت وزارة الداخلية في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس) إن مبادرة عودة تقضي تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة ،والنهائي) من السفر جواً لبلدانهم.

وذكرت وزارة الداخلية أنه يمكن التسجيل وتقديم طلب العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة أبشر الالكترونية، موضحة أن ذلك يأتي إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. رابط ابشر مبادرة عودة اضغط هنا. أو اضغط هنا.

وحول آلية تقديم الطلب في مبادرة عودة، أولا يجب الدخول الى منصة ابشر ثم الخدمات الإلكترونية وخيار عودة ثم تعبئة جميع البيانات المطلوبة، سواء تاريخ الميلاد او رقم الهاتف والاقامة ومطار الوصول ومدينة المغادرة، مؤكدة سهولة الإجراءات.

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ووفق وزارة الداخلية، فإن المغادرة سوف تكون من خلال مطار الملك فهد بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

ولفتت إلى أنها ستتيح للوافدين المستفيدين من الخدمةً الموجودين خارج مدن رحلاتهم إمكانية الوصول لمطار المغادرة بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كافٍ.

وبينت وزارة الداخلية إلى أن مبادرة عودة تجري بالتنسيق والتعاون مع عدة جهات حكومية، منوهة إلى أنه سيجري استلام الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية.

وأفادت الوزارة بأنه سيجري إرسال رسالة نصية للمستفيد مبينا بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، مؤكدة أنه بموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر سريعا.