النيابة العامة: تحريك الدعوى الجزائية بحق من يخالف منع التجول

أكَّدت النيابة العامة، تحريك الدعوى الجنائية ضد مخالفي التدابير الوقائية؛ بشأن فيروس كورونا المستجد، وضد كل من يخالف أمر منع التجول في المملكة.

وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي؛ بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن عدد قضايا مخالفة أمر منع التجول بلغ 485 قضية؛ حيث يعمل مركز الرصد النيابي على مدار 24 ساعة لمراقبة أي نشاك محل تحريم.

واستكمل، تمت إحالة جميع المستفيدين من مراجعين لدى النيابة العامة إلى استخدام القنوات الإلكترونية، ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 12772، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 1812، ووصل العدد الكلى للوفيات إلى 114، حسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

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