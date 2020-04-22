تنبيهات الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على جازان والباحة.. ورياح نشطة بتبوك

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات الحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، وفرسان، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 4 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبّهت الهيئة إلى سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 7 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

ونبّهت الهيئة من نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظة البدع وتيماء وحقل، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، الشرقية والرياض كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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