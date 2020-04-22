أخبار السعودية اليوم.. تخفيض تراويح الحرمين.. الصحة تعلق على صوم مصابي كورونا.. وسعودي يصنع أقنعة واقية للأمريكان

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الأربعاء 22 أبريل 2020م، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها: الملك يوافق على تخفيض تراويح الحرمين إلى 5 تسليمات، ووزارة الصحة توضح موقف مصابي كورونا من صيام رمضان.

الملك يوافق على تخفيض تراويح الحرمين إلى 5 تسليمات.. وتعليق دخول المصلين

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين؛ وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

بحزمة برامج.. المديرية العامة للسجون تدرب منسوبيها "عن بعد"

أطلقت الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات بالمديرية العامة للسجون، حزمة من البرامج التدريبية التطبيقية عن بعد لمنسوبيها تشمل دورتين في مجال الشبكات، ودورتين في البرمجة، وخامسة في أمن المعلومات، كما تم تنظيم دورة تخصصية في تطوير تطبيقات الجوالات، وأخرى في تصميم الإنفوجرافيك، وكذلك دورة في إدارة قواعد البيانات.

هيئة حقوق الإنسان: 7 طرق للحفاظ على أمان الأطفال على الإنترنت

قدمت هيئة حقوق الإنسان، عدة نصائح للآباء والأمهات للحفاظ على أمان الأطفال على الإنترنت، مشيرةً إلى ضرورة الاطلاع على خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة التي يستخدمها الأطفال.

سابك: توزيع 6.6 مليار ريال على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019

أقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك(، في اجتماعها، جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، التي تضمنت توزيع أرباح نقدية، عن النصف الثاني من 2019.

مستفيدو الإسكان التنموي بمحافظة هروب يقضون شهر رمضان بمساكنهم الجديدة

سلم برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، وحدات سكنية لعددٍ من الأسر المستحقة من مستفيدي جمعية البر الخيرية بمحافظة هروب بمنطقة جازان، بالتزامن مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.

بالأسماء.. «السديس» يعتمد جدول أئمة التراويح والتهجد في الحرمين الشريفين

اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد في الحرمين الشريفين.

وزارة الصحة تعلق على صيام مصابي كورونا في رمضان

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن الإصابة بفيروس كورونا كسائر الإصابات بالأمراض الأخرى، تعتمد على مقدار المضاعفات ومقدار تفاعل الجسم لها وتأثر الجسم وأعضائه ووظائفه بالمرض.

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الأرصاد تعلن خريطة "أمطار الأربعاء" على مناطق المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فرصًا مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة اليوم الأربعاء، على أجزاء من مناطق نجران، والشرقية، والرياض، والمرتفعات الجنوبية الغربية.

أمانة المدينة: استحداث 10 مواقع بالأحياء لتوفير الفواكه والخضراوات الطازجة

استحدثت أمانة المدينة المنورة 10 مواقع في الأحياء لتوفير منتجات الفواكه والخضراوات الطازجة.

مهندس سعودي يصنع "أقنعة واقية" للأمريكان في معمله الخاص

كشف مبتعث سعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، عن قيامه بصناعة أقنعة واقية للأطقم الطبية في أمريكا في معمله الخاص، بعد نفادها في البلاد، على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ضبط مواطن روج ادعاءات غير صحيحة عن حالة مصابة بكورونا في الرس

ضبطت شرطة القصيم مواطنًا نشر وروَّج شائعات وادعاءاتٍ غير صحيحة عن حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الرس.

جولة رقابية على مساكن العمال بجيزان تكشف عن 16 مخالفة

قامت لجنة متابعة مساكن العمال بجولةٍ ميدانيةٍ على عدد من مجمعات إسكان العمال بمدينة جيزان.

مدرسة بجازان تستعين بتطبيق التوصيل لتسليم هدايا الخريجين

لجأت مدرسة ابتدائية بمنطقة جازان إلى أسلوب جديد مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تعد هي الأولى من حيث الفكرة والتنفيذ على مستوى مدارس المملكة؛ وذلك لتكريم طلاب الصف السادس الابتدائي وتقديم الهدايا القيمة لهم.

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