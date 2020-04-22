وزارة الصحة: تسجيل 1141 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 114

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 12772، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 1812، ووصل العدد الكلى للوفيات إلى 114، بحسب المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك، شدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي خلال الشهر الفضيل، حتى تتم السيطرة على هذا الفيروس، مُشددًا على أهمية التعاون لحماية الجميع من هذا الوباء، وتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالوقاية بأنواعها؛ للوصول إلى بر الأمان.

وصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الهدف من الاختصار والتخفيف تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع استمرار إقامة شعيرة القيام وختم القرآن الكريم في جنبات الحرمين الشريفين، وأن الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء.

وأشار السديس إلى أن الإجراءات والتدابير كافة ستتخذ مع الجهات الأمنية والصحية لضمان صحة وسلامة المصلين، وأنه سيتم تخفيف دعاء القنوت وتركيزه على دفع الوباء ورفعه؛ حيث إن الدعاء من أنجع وأرجى الوسائل لكشف البلاء، مثمنًا الموافقة الكريمة التي تدل على حرص القيادة الرشيدة على تطبيق شرع الله، بحزمة من الإجراءات الاحترازية، وإلمامها بفقه النوازل، وحرصها على حفظ النفس.

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