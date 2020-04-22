الصحة: مكة سجلت أكبر نسبة إصابة بفيروس كورونا

أكَّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن مكة تسجل الرقم الأعلى في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، تليها الهفوف ثم الرياض، وذلك بين إجمالي حالات الإصابة المعلنة اليوم، التي بلغت 12772 إصابة.

وأضاف «متحدث الصحة»، خلال المؤتمر الصحفي اليومي؛ بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن الفحوص المخبرية المتعلقة بفيروس كورونا قاربت 220 ألف فحص، مشيرًا إلى أن فرص انتشار فيروس كورونا لا تختلف في رمضان عن باقي الشهور.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 12772، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 1812، ووصل العدد الكلى للوفيات إلى 114، حسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

Advertisements

اقرأ أيضا :

وزارة الصحة: تسجيل 1141 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 114

بالفيديو.. وزارة الصحة تعلق على صيام مصاب كورونا في رمضان

بالفيديو.. «الصحة» تعلن أعمار «وفيات كورونا» الجديدة في المملكة