المؤسسة العامة للتقاعد تعلن مواعيد العمل خلال شهر رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد استمرارية خدماتها وتواصلها مع عملائها في شهر رمضان المبارك عبر مختلف قنوات التواصل، وأوضحت أنها تستقبل اتصالات عملائها خلال الشهر الكريم من خلال مركز الاتصال على الرقمين: 920014000 -8001248889 طيلة أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ويوم الجمعة من الساعة الواحدة مساءً وحتى الخامسة مساءً.

وأكدت المؤسسة أن خدماتها الإلكترونية متاحة يومياً على مدار الـ24 ساعة، ويمكن الحصول عليها من خلال بوابة المؤسسة الإلكترونية التي تتيح للمشترك والمتقاعد والمستفيد إنجاز معاملاته وخدماته بشكل ذاتي ومباشر بكل يسر وسهولة.

كما يمكن لعموم العملاء التواصل عبر البريد الإلكتروني: أو من خلال حساب العناية بالعملاء على توتير:

وبينت "التقاعد" أن تعدد خيارات وقنوات التواصل لخدمة العملاء جاء بما يتلاءم مع استراتيجية المؤسسة 2022 لتقديم خدمات متميزة لعملاء المؤسسة ولضمان استمرارية الخدمة وتقديمها بالشكل اللائق بالعملاء الكرام خلال أيام الشهر الفضيل.