«الموارد البشرية» تعلن مواعيد عمل القطاعين العام والخاص في رمضان

كشف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مواعيد ساعات العمل في شهر رمضان المبارك.

وأوضحت أن ساعات العمل للقطاع العام ستكون 5 ساعات يوميًّا، تبدأ الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا.

وأشارت إلى أن ساعات العمل للقطاع الخاص ستكون 6 ساعات يوميًّا.