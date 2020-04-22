السعودية اليوم / أمانة عسير تفعل الكاميرات الحرارية في مسلخ الأمانة النموذجي



أبها 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واس

فعلت أمانة منطقة عسير الكاميرات الحرارية داخل مسلخ الأمانة النموذجي بمدينة أبها و مبنى الأمانة و عدد من المرافق العامة ، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لمنع انتشار فيروس

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الأمانة لاتخاذ كافة الاحترازات لمنع انتشار فيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل أي شخص لديه حرارة مرتفعة للفرق الطبية القريبة لإجراء المزيد من الاختبارات.

وأكد الدكتور الحميدي أن الأمانة ستعمل على تركيب باقي أجهزة الكاميرات في أسواق النفع العام في المنطقة تدريجيا ، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية.

// انتهى //

16:52ت م

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أبها 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسفعلت أمانة منطقة عسير الكاميرات الحرارية داخل مسلخ الأمانة النموذجي بمدينة أبها و مبنى الأمانة و عدد من المرافق العامة ، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لمنع انتشار فيروس كورونا وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الأمانة لاتخاذ كافة الاحترازات لمنع انتشار فيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل أي شخص لديه حرارة مرتفعة للفرق الطبية القريبة لإجراء المزيد من الاختبارات.وأكد الدكتور الحميدي أن الأمانة ستعمل على تركيب باقي أجهزة الكاميرات في أسواق النفع العام في المنطقة تدريجيا ، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية.// انتهى //16:52ت م0164

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