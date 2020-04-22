السعودية اليوم / عدسة "واس" ترصد الالتزام المجتمعي بمحافظة وادي الفرع بالإجراءات الاحترازية للحد من فايرس كرونا المستجد



المدينة المنورة ٢٩ شعبان 1441 الموافق ٢٢ إبريل 2020م واس

رصدت وكالة الأنباء

وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة من حركة السيارات والمشاة، التزام الأهالي بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس جائحة

وأشاد محافظة وادي الفرع عايض سعيد مشيط بالخطوات الجادة والسريعة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد أن الجهات المعنية بالمحافظة عملت على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار جائحة كورونا ( كوفيد ١٩)، بمتابعة وتوجيه وحرص من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل .

// انتهى //

16:45ت م

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المدينة المنورة ٢٩ شعبان 1441 الموافق ٢٢ إبريل 2020م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية " واس " اليوم تواصل جهود الأجهزة الأمنية في مختلف القطاعات الأمنية المشاركة بمحافظة وادي الفرع في تطبيق أمر منع التجول، وانتشارهم على طرق وميادين ومداخل ومخارج المحافظة.وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة من حركة السيارات والمشاة، التزام الأهالي بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) .وأشاد محافظة وادي الفرع عايض سعيد مشيط بالخطوات الجادة والسريعة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - في مكافحة فيروس كورونا، إذ تؤكد حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على شعبها والمقيمين على أرض وطننا الغالي.وأكد أن الجهات المعنية بالمحافظة عملت على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار جائحة كورونا ( كوفيد ١٩)، بمتابعة وتوجيه وحرص من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل .// انتهى //16:45ت م0162

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