السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية : رفع أذان صلاة العشاء في المساجد بالمملكة خلال شهر رمضان بوقته كالأشهر الماضية دون تأخير



الرياض 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واس

أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم تعميماً لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة ينص على تحديد موعد رفع آذان صلاة العشاء خلال شهر رمضان المبارك هذا العام 1441هـ، بوقتها المعتاد كالأشهر الماضية دون تأخير في ظل إغلاق المساجد والجوامع مؤقتاً خلال شهر رمضان المبارك بسبب جائحة

جاء ذلك في تعميم أصدره معاليه بهذا الشأن لفروع الوزارة بمناطق المملكة كافة ، نص على تحديد وقت رفع الآذان لصلاة العشاء برمضان دون تأخير كالأشهر الأخرى، إلحاقاً لتعميم سابق حول إيقاف إقامة الجماعة لجميع الفروض في المساجد والجوامع وإغلاقها مؤقتاً بسبب جائحة كورونا والاقتصار برفع الآذان للصلوات.

وسأل معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيده على الجميع بالخير والبركات، وأن يحفظ قيادتنا الحكيمة ويجزيها عنا خير الجزاء وأوفاه.

// انتهى //

16:45ت م

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الرياض 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسأصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم تعميماً لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة ينص على تحديد موعد رفع آذان صلاة العشاء خلال شهر رمضان المبارك هذا العام 1441هـ، بوقتها المعتاد كالأشهر الماضية دون تأخير في ظل إغلاق المساجد والجوامع مؤقتاً خلال شهر رمضان المبارك بسبب جائحة كورونا جاء ذلك في تعميم أصدره معاليه بهذا الشأن لفروع الوزارة بمناطق المملكة كافة ، نص على تحديد وقت رفع الآذان لصلاة العشاء برمضان دون تأخير كالأشهر الأخرى، إلحاقاً لتعميم سابق حول إيقاف إقامة الجماعة لجميع الفروض في المساجد والجوامع وإغلاقها مؤقتاً بسبب جائحة كورونا والاقتصار برفع الآذان للصلوات.وسأل معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيده على الجميع بالخير والبركات، وأن يحفظ قيادتنا الحكيمة ويجزيها عنا خير الجزاء وأوفاه.// انتهى //16:45ت م0161

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