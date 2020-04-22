السعودية اليوم / عدسة "واس" ترافق مجمع الصحة النفسية بجدة لإيصال الأدوية للمستفيدين



جدة 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واس

رافقت وكالة الأنباء

وأوضح المشرف العام على مجمع إرادة للصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة الدكتور نواف بن عبدالعزيز الحارثي أنه بدأ في تنفيذ هذه المبادرة ، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا ، والتوجيهات التي تنصح بالتباعد الاجتماعي والبقاء الاحترازي في المنازل وعدم الخروج إلا في الأوقات المحددة وتسهيلاً للمرضى حصولهم على خدمة توصيل الدواء بكل سهولة .

من جانبه أوضح رئيس السجلات الطبية والمنسق لخدمة توصيل الدواء بالمجمع محمد عسيري أن هذه الخدمة تمكن المستفيد من الاتصال المسبق لطلب خدمة توصيل الدواء بإرسال الاسم الثلاثي ورقم الهوية ورقم الملف والحي وأقرب معلم من خلال الأرقام المخصصة للخدمة حرصاً على سلامة المرضى وذلك خلال أوقات الدوام الرسمية .

// انتهى //

16:44ت م

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جدة 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واسرافقت وكالة الأنباء السعودية "واس" فريق مجمع إرادة للصحة النفسية بجدة ، خلال خطواتهم المتخذة في مبادرة توصيل الأدوية للمستفيدين من مرضى المجمع إلى منازلهم دون الحاجة إلى مراجعة المجمع ، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة من مختلف الجهات للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .وأوضح المشرف العام على مجمع إرادة للصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة الدكتور نواف بن عبدالعزيز الحارثي أنه بدأ في تنفيذ هذه المبادرة ، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا ، والتوجيهات التي تنصح بالتباعد الاجتماعي والبقاء الاحترازي في المنازل وعدم الخروج إلا في الأوقات المحددة وتسهيلاً للمرضى حصولهم على خدمة توصيل الدواء بكل سهولة .من جانبه أوضح رئيس السجلات الطبية والمنسق لخدمة توصيل الدواء بالمجمع محمد عسيري أن هذه الخدمة تمكن المستفيد من الاتصال المسبق لطلب خدمة توصيل الدواء بإرسال الاسم الثلاثي ورقم الهوية ورقم الملف والحي وأقرب معلم من خلال الأرقام المخصصة للخدمة حرصاً على سلامة المرضى وذلك خلال أوقات الدوام الرسمية .// انتهى //16:44ت م0160

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