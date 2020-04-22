

مكة المكرمة 29شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واس

تواصل القطاعات الأمنية بالعاصمة المقدسة جهودها لتطبيق أمر منع التجول وذلك من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والأحياء والميادين خلال فترة منع التجول, وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار

ووثقت عدسة "واس" تلك الجهود الامنية في نقاطها المتمركزة في كافة التقاطعات والميادين حيث بدت شوارع العاصمة المقدسة خالية من حركة السيارات والمارة، وسط التزام كبير من المواطنين والمقيمين بمنع التجول حرصاً على صحة وسلامة الجميع وإيماناً بالمسؤولية الاجتماعية الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية مع مواصلة الجهات الحكومية والأهلية المستثناة من أمر منع التجول تقديم كافة خدماتها للمواطنين والمقيمين.

// انتهى //

16:09ت م

0143



مكة المكرمة 29شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واستواصل القطاعات الأمنية بالعاصمة المقدسة جهودها لتطبيق أمر منع التجول وذلك من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والأحياء والميادين خلال فترة منع التجول, وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".ووثقت عدسة "واس" تلك الجهود الامنية في نقاطها المتمركزة في كافة التقاطعات والميادين حيث بدت شوارع العاصمة المقدسة خالية من حركة السيارات والمارة، وسط التزام كبير من المواطنين والمقيمين بمنع التجول حرصاً على صحة وسلامة الجميع وإيماناً بالمسؤولية الاجتماعية الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية مع مواصلة الجهات الحكومية والأهلية المستثناة من أمر منع التجول تقديم كافة خدماتها للمواطنين والمقيمين.// انتهى //16:09ت م0143

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القطاعات الأمنية بالعاصمة المقدسة تواصل جهودها لتطبيق امر منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.