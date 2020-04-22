السعودية اليوم / سمو أمير الجوف ينوه بجهود الدولة وتميزها بإدارة الأزمات خلال اجتماعه المرئي بالإعلاميين والإعلاميات



سكاكا 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بالجهود الجبارة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين " حفظهما الله " لمواجهة جائحة

جاء ذلك خلال اجتماع سموه اليوم عبر الاتصال المرئي، مع وكلاء عدد من الإعلاميين والإعلاميات في المنطقة ومحافظاتها.

واستمع سموه في بداية الاجتماع لشرح من المستشار الإعلامي في الإمارة عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان عن الدور الذي يقوم به الإعلاميين في المنطقة ، حيث شكلت جائحة كورونا تحدياً كبيراً لوسائل الإعلام المختلفة، وتنافس لكسب ثقة المجتمع من خلال نقل الأخبار الموثوقة لمجريات وتطورات الجائحة ، واستطاع الإعلام في المملكة أن يثبت قدرته على مواكبة الحدث بكل شفافية وموضوعية، والعمل على إبراز الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لمواجهة الجائحة.

ونوه بالدعم الذي يلقاه الإعلاميين والإعلاميات من قبل سمو أمير منطقة الجوف لمواكبتهم هذه الأزمة ومتابعة سموه المستمرة لوسائل الإعلام المختلفة .

بعد ذلك استمع سموه لعدد من المداخلات التي تركزت على المبادرات التي تم إطلاقها في المنطقة ، ودور الإعلام في نقل الحقائق والجهود المختلفة للقطاعات الحكومية التي يقف ورائها سموه .

وفي رسالة وجهها سموه الكريم للإعلاميين أعرب فيها عن شكره لما يقومون به من دور كبير في هذا الأزمة ، حيث أن الدولة قدمت الكثير ولا زالت تقدم من أجل سلامة الجميع والحفاظ على صحتهم في جميع مناطق المملكة ، لافتاً سموه إلى الدور الكبير الذي يقع على عاتق الإعلاميين والإعلاميات وتضاعف وتضافر الجهود لمحاربة الشائعات وإيصال الصورة الحقيقية للمجتمع بكل شفافية وزيادة التوعية ، وأن نكون كلنا مسؤول .

ولفت سموه إلى أننا في منطقة الجوف عملنا على وضع الاستراتيجيات التي رسمها لنا سمو ولي العهد " حفظه الله " مما ساهم في مواجهة الجائحة وتقليل خطر الجائحة الذي حاصر العالم بأكمله، وسنعمل على مواصلة الجهود وتنفيذ الخطط وفق ما هو مرسوم له بإذن الله .

كما أكد أن الجميع استفاد من هذه الأزمة من خلال توظيف وسائل التقنية التي نحن اليوم نجتمع من خلالها ، وسنعمل على ذلك مستقبلاً ولعل منها إنشاء مراكز إعلامية افتراضية عن بُعد لكي يحصل الجميع على المعلومة من مصادرها وتسهيل مهمة الإعلام .

ودعا سموه الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء ، وأن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة .

//انتهى//

15:59ت م

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سكاكا 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بالجهود الجبارة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين " حفظهما الله " لمواجهة جائحة كورونا ، ووضع سلامة وصحة المواطن في المقام الأول، مؤكداً سموه أن المملكة ولله الحمد أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات وأن الجميع مسؤول من خلال العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة الجائحة .جاء ذلك خلال اجتماع سموه اليوم عبر الاتصال المرئي، مع وكلاء عدد من الإعلاميين والإعلاميات في المنطقة ومحافظاتها.واستمع سموه في بداية الاجتماع لشرح من المستشار الإعلامي في الإمارة عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان عن الدور الذي يقوم به الإعلاميين في المنطقة ، حيث شكلت جائحة كورونا تحدياً كبيراً لوسائل الإعلام المختلفة، وتنافس لكسب ثقة المجتمع من خلال نقل الأخبار الموثوقة لمجريات وتطورات الجائحة ، واستطاع الإعلام في المملكة أن يثبت قدرته على مواكبة الحدث بكل شفافية وموضوعية، والعمل على إبراز الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لمواجهة الجائحة.ونوه بالدعم الذي يلقاه الإعلاميين والإعلاميات من قبل سمو أمير منطقة الجوف لمواكبتهم هذه الأزمة ومتابعة سموه المستمرة لوسائل الإعلام المختلفة .بعد ذلك استمع سموه لعدد من المداخلات التي تركزت على المبادرات التي تم إطلاقها في المنطقة ، ودور الإعلام في نقل الحقائق والجهود المختلفة للقطاعات الحكومية التي يقف ورائها سموه .وفي رسالة وجهها سموه الكريم للإعلاميين أعرب فيها عن شكره لما يقومون به من دور كبير في هذا الأزمة ، حيث أن الدولة قدمت الكثير ولا زالت تقدم من أجل سلامة الجميع والحفاظ على صحتهم في جميع مناطق المملكة ، لافتاً سموه إلى الدور الكبير الذي يقع على عاتق الإعلاميين والإعلاميات وتضاعف وتضافر الجهود لمحاربة الشائعات وإيصال الصورة الحقيقية للمجتمع بكل شفافية وزيادة التوعية ، وأن نكون كلنا مسؤول .ولفت سموه إلى أننا في منطقة الجوف عملنا على وضع الاستراتيجيات التي رسمها لنا سمو ولي العهد " حفظه الله " مما ساهم في مواجهة الجائحة وتقليل خطر الجائحة الذي حاصر العالم بأكمله، وسنعمل على مواصلة الجهود وتنفيذ الخطط وفق ما هو مرسوم له بإذن الله .كما أكد أن الجميع استفاد من هذه الأزمة من خلال توظيف وسائل التقنية التي نحن اليوم نجتمع من خلالها ، وسنعمل على ذلك مستقبلاً ولعل منها إنشاء مراكز إعلامية افتراضية عن بُعد لكي يحصل الجميع على المعلومة من مصادرها وتسهيل مهمة الإعلام .ودعا سموه الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء ، وأن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة .//انتهى//15:59ت م0140

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.