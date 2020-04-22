السعودية اليوم / محافظ بارق يتفقد عدداً من المباني التعليمية التي خصصت مؤقتاً لسكن العمال



محايل 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واس

تفقد محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي أمس , عدداً من المباني التعليمية التي خُصصت لسكن العمال المؤقت في المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من

وأكد محافظ بارق أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، وضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19).

//انتهى //

15:44ت م

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محايل 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واستفقد محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي أمس , عدداً من المباني التعليمية التي خُصصت لسكن العمال المؤقت في المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وكذلك تخفيف كثافة العمالة داخل المجمعات السكنية .وأكد محافظ بارق أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، وضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19).//انتهى //15:44ت م0134

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