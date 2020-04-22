السعودية اليوم / إصابة أكثر من ألف من موظفي الرعاية الصحية بالفلبين بفيروس كورونا



مانيلا 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واس

أصيب أكثر من ألف من موظفي الرعاية الصحية الفلبينية بفيروس

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا روز فيرجير أن موظفي الرعاية الصحية المصابين - وعددهم 1062 - يمثلون 16 بالمئة من إجمالي عدد المصابين بالفلبين الذين يبلغ عددهم حتى اليوم الأربعاء 6710 والرقم هو الأعلى في آسيا، طبقا لمنظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى أن متوسط معدل الإصابات بالمنطقة ما بين 2 و3 بالمئة.

وأضافت أن معظم موظفي الرعاية الصحية المصابين بالفلبين هم 422 من الأطباء، يليهم 386 ممرضة.

// انتهى //

15:34ت م

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مانيلا 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واسأصيب أكثر من ألف من موظفي الرعاية الصحية الفلبينية بفيروس كورونا ، فيما توفي 26 منهم بسبب المرض.وأوضحت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا روز فيرجير أن موظفي الرعاية الصحية المصابين - وعددهم 1062 - يمثلون 16 بالمئة من إجمالي عدد المصابين بالفلبين الذين يبلغ عددهم حتى اليوم الأربعاء 6710 والرقم هو الأعلى في آسيا، طبقا لمنظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى أن متوسط معدل الإصابات بالمنطقة ما بين 2 و3 بالمئة.وأضافت أن معظم موظفي الرعاية الصحية المصابين بالفلبين هم 422 من الأطباء، يليهم 386 ممرضة.// انتهى //15:34ت م0129

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