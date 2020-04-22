شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تسجل 1141 إصابة جديدة بكورونا و 5 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

- النيابة العامة: حركنا 41 قضية بشأن الشائعات وإثارة الرأي العام

أعلن متحدث وزارة الصحة د محمد العبدالعالي عن تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 12.772 حالة بالمملكة منها 10.846 إصابات نشطة و 82 حالة حرجة.

وقال العبدالعالي: سجلنا 172حالة تعافي، ليبلغ المجموع 1812حالة و 5 وفيات جديدة والإجمالي يصل إلى 114 حالة

وأضاف متحدث الصحة بأن التوصيات ستستمر بالتباعد المجتمعي خلال رمضان، وعلينا جميعا الابتعاد عن تناقل الأغراض الشخصية، ومنها سجادة الصلاة، مؤكدا أنفرص انتشار الفيروس لا تختلف في رمضان عن باقي الشهور.

Advertisements

وقال متحدث النيابة العامة: وجهنا بتفعيل المنصات الرقمية لخدمة جميع المستفيدين، وتم تكثيف العمل بمركز الرصد النيابي لمتابعة كل ما يتداول في مواقع على مدار ٢٤ ساعة لمراقبة أي نشاط محل تجريم.

وأضاف: نؤكد على تجريم الشائعات المرتبطة بتقديم معلومات مغلوطة بشح المواردة الغذائية والتحذير من الأنشطة المرتبطة بالغش التجاري والتلاعب بالأسعار والتستر.

وقد حركت النيابة الدعوة الجزائية بحق كل من يخالف التدابير الاحترازية وسجلت 485 قضية تصوير ونشر مخالفات منع التجول، و 41 قضية بشأن الشائعات وإثارة الرأي العام و 746 قضية متعلقة بالمخالفات النظامية.

وبلغ عدد الشكاوى المقدمة في خدمة "معكم" التي تم معالجتها 275 شكوى، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة عن بُعد 2119 خدمة، وبلغ مجموع القضايا الواردة لدينا 13676، أنجز منها 10590 قضية واتخذ أعضاء النيابة فيها 312257 إجراء