متحدث الصحة : تجنبوا تبادل الأغراض الشخصية ومنها سجادة الصلاة

2020-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوصى المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي بضرورة التقيد بالاشتراطات والضوابط والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ودعا متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي اليوم إلى التقيد بالعادات والسلوكيات الصحية، ومن بينها عدم استعمال الأغراض الشخصية المخصصة للغير، وكذلك تجنب المصافحة باليد، والالتزام بمسافة كافية بين الأشخاص.

كما نصح بعدم تناقل الأغراض الشخصية، ومن بينها سجادة الصلاة مشيرًا إلى أنه مع دخول رمضان هناك العديد من التساؤلات متعلقة بتأثير الصيام على صحة مرضى كورونا.

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وحث العبدالعالي الجميع على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، واللجوء إلى منصات وزارة الصحة عند طلب الاستشارة أو المعلومة الصحية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أعلن اليوم عن رصد 1141 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وبهذا يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى 12772 حالة، من بينها 10846 حالة نشطة، فيما تم تسجيل 172 حالة تعافٍ ليصل الإجمالي إلى 1812 حالة تعافٍ.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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