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ثلاث طالبات سعوديات يفزن في أولمبياد الرياضيات بهولندا
أُقيم عن بُعد في ضوء تفشي كورونا
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
أعلن الموقع الرسمي لمسابقة أولمبياد الرياضيات الأوروبية للفتيات EGMO، عن فوز ثلاث طالبات سعوديات بمراكز متقدمة.
وأُقيمت مسابقة أولمبياد الرياضيات الأوروبية للفتيات، عن بُعد، في هولندا من 16 إلى 20 أبريل، وذلك في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا الجديد.
وفازت ثناء خالد محمد الحيدري بالميدالية الفضية، وجود وليد مهنا بالبرونزية، وحصلت الطالبة الثالثة لارا رائد جميل على شهادة تقدير.
وخضع الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الرياضيات الأوروبية للفتيات، للعديد من البرامج التدريبية المكثفة التي تهدف إلى تطوير المهارات العلمية.
وتم ترشيح الطالبات للمشاركة في الأولمبياد؛ بناءً على النتائج المحققة في المنتديات التدريبية التي أقامتها موهبة بالتعاون مع شركاء آخرين.
ويُذكر أن المملكة شاركت في أولمبياد الرياضيات الأوروبية للفتيات، خلال جميع المسابقات منذ تأسيسها، وحققت 15 جائزة تشمل ميداليتين ذهبيتين و 4 فضيات و 6 ميداليات برونزية و 3 شهادات تقدير.
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