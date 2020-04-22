الأمم المتحدة: شبح المجاعة يهدد ربع مليار شخص على الكوكب

2020-04-22

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

حذرت الأمم المتحدة من أن فيروس كورونا قد يسبب مجاعات كارثية حول العالم تهدد حياة ربع مليار شخص، حيث أدى التجميد العالمي للتجارة إلى موجات صدمة في الأسواق المالية.

وجاء التحذير الكئيب من أحد مديري برنامج الغذاء العالمي، قائلًا إن المجاعات تهدد البلدان الضعيفة ودول العالم الثالث، ومؤكدًا على أن الأثر الاقتصادي للوباء قد يؤدي إلى كارثة إنسانية تهدد 265 مليون شخص هذا العالم.

وتدور المناقشات في جميع أنحاء العالم حول موعد وكيفية تخفيف الإغلاق المفروض لمنع انتشار الفيروس شديد العدوى، ويخشى العديد من الأطباء والخبراء من ظهور موجة أخرى من الإصابات، والسياسيون والاقتصاديون قلقون أيضًا من ارتفاع التكاليف الاقتصادية.

وقال مدير برنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيسلي، لمجلس الأمن الدولي في مؤتمر عبر الفيديو: نحن على حافة جائحة الجوع.

وتابع: يواجه ملايين المدنيين الذين يعيشون في دول متضررة خطر المجاعة، والسيناريو الأسوأ هو أن تشهد ثلاثين دولة شبح المجاعة.

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وفي شرق إفريقيا، تعرض 70 مليون شخص لخطر المجاعة بالفعل بسبب أسراب الجراد التي أكلت الأخضر واليابس خلال وقت سابق من هذا العام.

وقال بيسلي لصحيفة الغارديان: عام 2020 سيكون أسوأ عام منذ الحرب العالمية الثانية، هذا الفيروس أخذنا إلى منطقة مجهولة، نحن ننظر إلى خطر مجاعات هو الأسوأ منذ سنين.

والولايات المتحدة هي الآن الدولة الأكثر تضررًا حيث أصاب الوباء 819,175 شخصًا، وتوفي 45,343 شخصًا، تليها أوروبا المتضررة بشدة، وحتى الصحوة التدريجية لمدينة ووهان الصينية، حيث ظهر الفيروس لأول مرة، لا تزال مشوبة بالخوف من تفشي موجة ثانية من المرض.

وتأثرت أسواق البترول أيضًا، حيث انخفض سعر النفط الأمريكي القياسي دون الصفر للمرة الأولى يوم الاثنين، وعلى إثر ذلك هبطت الأسواق الأوروبية الآسيوية ولم تتعاف بعد، كما تأثر قطاع الطيران بشدة بسبب التوقف الاقتصادي العالمي، وأعلنت فيرجن أستراليا وهي من كبرى شركات الطيران في العالم، إفلاسها.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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