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توزيع حالات كورونا الجديدة .. مكة المكرمة 315
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن رصد توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم رصدها في المملكة والتي بلغت 1141 حالة.
وجاء توزيع حالات كورونا الجديدة كما يلي: مكة المكرمة 315، الهفوف 240، الرياض 164، المدينة المنورة 137، جدة 114، الدمام 61، تبوك 35، الظهران 26، بيشة 18، الطائف 14، الخرج 3.
كما تم تسجيل حالتين فقط في كل من الظهران وصبيا وحائل إضافة إلى عدد من الحالات الفردية في عدة مدن أخرى.
وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في السعودية إلى 12772 حالة، من بينها 10846 حالة نشطة، فيما ارتفع عدد حالات التعافي إلى 1812 حالة.
يذكر أن المملكة قد بدأت قبل عدة أيام في تطبيق أسلوب المسح النشط الذي قاد إلى اكتشاف نسبة كبيرة من الأرقام التي يتم الإعلان عنها يوميًا حيث يتم انتقال الفرق الصحية المجهزة والمدربة إلى الأماكن التي يتوقع أن يتواجد بها المصابون بكثافة ليتم عمل فحص كورونا لهم في المنزل.
وقد ساهمت هذه الآلية في اكتشاف ما يزيد على 80 % من الحالات المصابة بفيروس كورونا في السعودية مؤخرًا.
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