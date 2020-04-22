، طالبة بـ"تعليم مكة" تفوز في الأولمبياد الأوروبي الدولي للرياضيات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أُقيم في هولندا من 16 إلى 20 أبريل الحالي.. ونُفذ عن بُعد

حققت الطالبة ثناء خالد الحيدري من ثانوية أم سلمة بتعليم مكة المكرمة الميدالية الفضية على مستوى العالم في الأولمبياد الأوربي الدولي EGMO 2020 للرياضيات الذي أُقيم في هولندا خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل الحالي، ونُفذ عن بُعد.

وهنأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الطالبة ثناء خالد الحيدري من ثانوية أم سلمة في الأولمبياد الأوربي الدولي EGMO 2020 للرياضيات لحصولها على ميدالية فضية على مستوى العالم وذلك تحت إشراف بإدارة نشاط الطالبات "المجال العلمي" بقيادة مديرة الإدارة جميلة القليطي.

يُذكر أن الأولمبياد الأوربي للرياضيات للبنات تمت بمشاركة 53 دولة، 204 طالبات، حيث حققت المملكة المركز 26 متفوقة على دول عريقة مثل إيطاليا وسويسرا وإسبانيا وكندا وهولندا والهند واليونان، وحصدت الطالبة جود باهويني الميدالية البرونزية.الأولمبياد الأوربي الدولي 2020 ثانوية أم سلمة تعليم مكة المكرمة