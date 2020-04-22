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شهدت المراكز التجارية ومحالّ بيع التمور بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية وفرة كبيرة في المخزون الغذائي من التمور بمختلف أنواعه وأصنافه.
والتزمت محالّ التمور، كغيرها من المحال التجارية بالمحافظة، بالإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" والحد من انتشاره.
وأكد العاملون بالمحالّ وفرة كبيرة بالتمور بجميع الأنواع، مشيرين إلى أن الأسعار تختلف حسب الأنواع التي تأتي من عدة مناطق زراعية بالمملكة.
ويكثف مكتب وزارة التجارة بالمحافظة جهوده للتحقق من الوفرة واستقرار الأسعار وضمان صلاحية المنتجات وعدم وجود غش تجاري بها.
ودعا المكتب عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
محافظة طريف المخزون الغذائي فيروس كورونا الجديد
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 03:55 PM
المحالّ التزمت بالإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة "كورونا"طريف.. المخزون الغذائي من التمور متوفر والمراقبة مستمرة
شهدت المراكز التجارية ومحالّ بيع التمور بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية وفرة كبيرة في المخزون الغذائي من التمور بمختلف أنواعه وأصنافه.
والتزمت محالّ التمور، كغيرها من المحال التجارية بالمحافظة، بالإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" والحد من انتشاره.
وأكد العاملون بالمحالّ وفرة كبيرة بالتمور بجميع الأنواع، مشيرين إلى أن الأسعار تختلف حسب الأنواع التي تأتي من عدة مناطق زراعية بالمملكة.
ويكثف مكتب وزارة التجارة بالمحافظة جهوده للتحقق من الوفرة واستقرار الأسعار وضمان صلاحية المنتجات وعدم وجود غش تجاري بها.
ودعا المكتب عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
، طريف.. المخزون الغذائي من التمور متوفر والمراقبة مستمرة ،
المصدر : الخليج 365
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