، فتح بوابات سد وادي جازان لتصريف 3 ملايين م3 لري المزارع ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعوة المواطنين للابتعاد عن المجرى والتقيد بتعليمات السلامة

فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، اليوم، بوابات سد وادي جازان، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية؛ لتصريف ما يقارب ثلاث ملايين متر مكعب من المياه؛ نظراً لبدء موسم الأمطار والسيول بالمنطقة، ودعماً للمياه الجوفية وري المزارع بمجرى الوادي في المنطقة.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف: كمية المياه التي سيتم تصريفها تبلغ ثلاثة ملايين متر مكعب من المخزون الحالي البالغ 38 مليون متراً مكعباً.

ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.وزارة البيئة والمياه والزراعة جازان سد وادي جازان