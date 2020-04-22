- 1/3
- 2/3
- 3/3
اعتبر الكرملين، اليوم الأربعاء، أنه من السابق جداً لأوانه استخلاص أي نتائج بشأن خطوات إضافية ممكنة لوقف هبوط أسعار النفط، قبل دخول الاتفاق العالمي الذي اتفقت عليه مجموعة "أوبك+" حيز التنفيذ في الأول من مايو.
ورداً على سؤال بشأن أي إجراءات إضافية يحتمل أن تتبناها روسيا فيما يتعلق بضعف أسعار النفط، قال المتحدث باسم الكرملين للصحفيين ديمتري بيسكوف: "ينبغي أن نجري تحليلاً فور بدء سريان اتفاق أوبك+... الآن علينا أن ننتظر"، وفقاً لـ"رويترز".
وهوت أسعار النفط إلى أقل من 16 دولاراً للبرميل اليوم، مسجلةً أقل مستوى منذ عام 1999 في ظل تخمة المعروض بالسوق، بينما تستمر التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس "كورونا" في النيل من الطلب على أنواع الوقود.الكرملين أسعار النفط
"الكرملين": من السابق لأوانه التحرك لوقف هبوط أسعار النفط قبل تطبيق اتفاق "أوبك+"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-22
اعتبر الكرملين، اليوم الأربعاء، أنه من السابق جداً لأوانه استخلاص أي نتائج بشأن خطوات إضافية ممكنة لوقف هبوط أسعار النفط، قبل دخول الاتفاق العالمي الذي اتفقت عليه مجموعة "أوبك+" حيز التنفيذ في الأول من مايو.
ورداً على سؤال بشأن أي إجراءات إضافية يحتمل أن تتبناها روسيا فيما يتعلق بضعف أسعار النفط، قال المتحدث باسم الكرملين للصحفيين ديمتري بيسكوف: "ينبغي أن نجري تحليلاً فور بدء سريان اتفاق أوبك+... الآن علينا أن ننتظر"، وفقاً لـ"رويترز".
وهوت أسعار النفط إلى أقل من 16 دولاراً للبرميل اليوم، مسجلةً أقل مستوى منذ عام 1999 في ظل تخمة المعروض بالسوق، بينما تستمر التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس "كورونا" في النيل من الطلب على أنواع الوقود.
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
03:40 PM
"بيسكوف" أشار إلى أهمية تقييم النتائج بعد بدء سريانه
اعتبر الكرملين، اليوم الأربعاء، أنه من السابق جداً لأوانه استخلاص أي نتائج بشأن خطوات إضافية ممكنة لوقف هبوط أسعار النفط، قبل دخول الاتفاق العالمي الذي اتفقت عليه مجموعة "أوبك+" حيز التنفيذ في الأول من مايو.
ورداً على سؤال بشأن أي إجراءات إضافية يحتمل أن تتبناها روسيا فيما يتعلق بضعف أسعار النفط، قال المتحدث باسم الكرملين للصحفيين ديمتري بيسكوف: "ينبغي أن نجري تحليلاً فور بدء سريان اتفاق أوبك+... الآن علينا أن ننتظر"، وفقاً لـ"رويترز".
وهوت أسعار النفط إلى أقل من 16 دولاراً للبرميل اليوم، مسجلةً أقل مستوى منذ عام 1999 في ظل تخمة المعروض بالسوق، بينما تستمر التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس "كورونا" في النيل من الطلب على أنواع الوقود.
، "الكرملين": من السابق لأوانه التحرك لوقف هبوط أسعار النفط قبل تطبيق اتفاق "أوبك+" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الكرملين": من السابق لأوانه التحرك لوقف هبوط أسعار النفط قبل تطبيق اتفاق "أوبك+" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.