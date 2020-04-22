، "الكرملين": من السابق لأوانه التحرك لوقف هبوط أسعار النفط قبل تطبيق اتفاق "أوبك+" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "بيسكوف" أشار إلى أهمية تقييم النتائج بعد بدء سريانه

اعتبر الكرملين، اليوم الأربعاء، أنه من السابق جداً لأوانه استخلاص أي نتائج بشأن خطوات إضافية ممكنة لوقف هبوط أسعار النفط، قبل دخول الاتفاق العالمي الذي اتفقت عليه مجموعة "أوبك+" حيز التنفيذ في الأول من مايو.

ورداً على سؤال بشأن أي إجراءات إضافية يحتمل أن تتبناها روسيا فيما يتعلق بضعف أسعار النفط، قال المتحدث باسم الكرملين للصحفيين ديمتري بيسكوف: "ينبغي أن نجري تحليلاً فور بدء سريان اتفاق أوبك+... الآن علينا أن ننتظر"، وفقاً لـ"رويترز".

وهوت أسعار النفط إلى أقل من 16 دولاراً للبرميل اليوم، مسجلةً أقل مستوى منذ عام 1999 في ظل تخمة المعروض بالسوق، بينما تستمر التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس "كورونا" في النيل من الطلب على أنواع الوقود.الكرملين أسعار النفط