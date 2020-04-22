، "الصحة" : تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 12772 (إنفوجرافيك) ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020، عن تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الثلاثاء .

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس"كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 12772 حالة حتى الآن.

وأوضح : إجمالي الحالات في المملكة 12772 حالة، بينها 10846 حالة نشطة، منها 82 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة .

وتابع: تم تسجيل (5) حالات وفيات رحمهم الله، ليصل الإجمالي إلى 114 حالة وتسجيل (172) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (1812) حالة .

الإصابات الـ 1141 في المملكة بحسب المدن :

مكة المكرمة 315

الهفوف 240

الرياض 164

المدينة المنورة 137

جدة 114

الدمام 61

تبوك 35

الظهران 26

بيشة 18

الطائف 14

الخرج 3

الطوال 2

صبيا 2

حائل 2

القريات 1

شرورة 1

الهدا 1

الوجه 1

الجفر 1

عقلة الصقور 1

المذنب 1

ينبع 1

وزارة الصحة