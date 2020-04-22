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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020، عن تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الثلاثاء .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس"كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 12772 حالة حتى الآن.
وأوضح : إجمالي الحالات في المملكة 12772 حالة، بينها 10846 حالة نشطة، منها 82 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة .
وتابع: تم تسجيل (5) حالات وفيات رحمهم الله، ليصل الإجمالي إلى 114 حالة وتسجيل (172) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (1812) حالة .
الإصابات الـ 1141 في المملكة بحسب المدن :
مكة المكرمة 315
الهفوف 240
الرياض 164
المدينة المنورة 137
جدة 114
الدمام 61
تبوك 35
الظهران 26
بيشة 18
الطائف 14
الخرج 3
الطوال 2
صبيا 2
حائل 2
القريات 1
شرورة 1
الهدا 1
الوجه 1
الجفر 1
عقلة الصقور 1
المذنب 1
ينبع 1
وزارة الصحة
"الصحة" : تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 12772 (إنفوجرافيك)عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-04-22
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020، عن تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الثلاثاء .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس"كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 12772 حالة حتى الآن.
وأوضح : إجمالي الحالات في المملكة 12772 حالة، بينها 10846 حالة نشطة، منها 82 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة .
وتابع: تم تسجيل (5) حالات وفيات رحمهم الله، ليصل الإجمالي إلى 114 حالة وتسجيل (172) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (1812) حالة .
الإصابات الـ 1141 في المملكة بحسب المدن :
مكة المكرمة 315
الهفوف 240
الرياض 164
المدينة المنورة 137
جدة 114
الدمام 61
تبوك 35
الظهران 26
بيشة 18
الطائف 14
الخرج 3
الطوال 2
صبيا 2
حائل 2
القريات 1
شرورة 1
الهدا 1
الوجه 1
الجفر 1
عقلة الصقور 1
المذنب 1
ينبع 1
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
03:37 PM
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
03:58 PM
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020، عن تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الثلاثاء .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس"كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 12772 حالة حتى الآن.
وأوضح : إجمالي الحالات في المملكة 12772 حالة، بينها 10846 حالة نشطة، منها 82 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة .
وتابع: تم تسجيل (5) حالات وفيات رحمهم الله، ليصل الإجمالي إلى 114 حالة وتسجيل (172) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (1812) حالة .
الإصابات الـ 1141 في المملكة بحسب المدن :
مكة المكرمة 315
الهفوف 240
الرياض 164
المدينة المنورة 137
جدة 114
الدمام 61
تبوك 35
الظهران 26
بيشة 18
الطائف 14
الخرج 3
الطوال 2
صبيا 2
حائل 2
القريات 1
شرورة 1
الهدا 1
الوجه 1
الجفر 1
عقلة الصقور 1
المذنب 1
ينبع 1
، "الصحة" : تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 12772 (إنفوجرافيك) ،
المصدر : الخليج 365
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