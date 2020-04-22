محمد بن مسعود - الدمام - خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية دول المنظمة المنعقد برئاسة المملكة قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: إن المملكة قدمت مساعدات لليمن وفلسطين خلال جائحة #كورونا من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة. وأضاف خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي لبحث جائحة #كورونا برئاسة المملكة: السعودية اتخذت جميع الإجراءات لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين منذ بدء أزمة #كورونا. ومن جهته، وجّه أمين "التعاون الإسلامي" الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين نداءً عاجلاً بتقديم دعم مالي لحساب صندوق التضامن الإسلامي؛ لمساعدة الدول المتضررة، معلناً عن تخصيص حساب لمساعدة الدول الأعضاء الأقل نمواً والأكثر احتياجاً في القطاع الصحي.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان فيروس كورونا الجديد أمين "التعاون الإسلامي" يوجه نداءً عاجلاً لمساعدة الدول المتضررة من "كورونا" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-22 قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: إن المملكة قدمت مساعدات لليمن وفلسطين خلال جائحة #كورونا من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة. وأضاف خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي لبحث جائحة #كورونا برئاسة المملكة: السعودية اتخذت جميع الإجراءات لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين منذ بدء أزمة #كورونا. ومن جهته، وجّه أمين "التعاون الإسلامي" الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين نداءً عاجلاً بتقديم دعم مالي لحساب صندوق التضامن الإسلامي؛ لمساعدة الدول المتضررة، معلناً عن تخصيص حساب لمساعدة الدول الأعضاء الأقل نمواً والأكثر احتياجاً في القطاع الصحي. Advertisements 22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 03:37 PM خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية دول المنظمة المنعقد برئاسة المملكة خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية دول المنظمة المنعقد برئاسة المملكة قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: إن المملكة قدمت مساعدات لليمن وفلسطين خلال جائحة #كورونا من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة. وأضاف خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي لبحث جائحة #كورونا برئاسة المملكة: السعودية اتخذت جميع الإجراءات لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين منذ بدء أزمة #كورونا. ومن جهته، وجّه أمين "التعاون الإسلامي" الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين نداءً عاجلاً بتقديم دعم مالي لحساب صندوق التضامن الإسلامي؛ لمساعدة الدول المتضررة، معلناً عن تخصيص حساب لمساعدة الدول الأعضاء الأقل نمواً والأكثر احتياجاً في القطاع الصحي. ، أمين "التعاون الإسلامي" يوجه نداءً عاجلاً لمساعدة الدول المتضررة من "كورونا" ،

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