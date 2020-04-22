، فتك بـ24 منهم.. "كورونا" أصاب 3.474 عاملاً صحياً في تركيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - معظمهم في إسطنبول وبينهم 1.307 أطباء

أُصيب نحو 3500 عامل في مجال الرعاية الصحية بفيروس "كورونا" المستجدّ في تركيا، وتُوفي 24 منهم، بحسب ما أعلن اتحاد أطباء تركيا، اليوم الأربعاء.

وذكر الاتحاد في بيان أوردته "فرانس 24"، أن 3474 عاملاً في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بوباء "كوفيد-19" بينهم 1307 أطباء، وتُوفي 24 منهم، 14 بينهم أطباء.

وأضاف أن معظم العاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين، يعملون في إسطنبول كبرى مدن تركيا، التي تضمّ نحو 16 مليون نسمة.

وأودى الوباء بحياة أكثر من 2200 شخص في تركيا من أصل 95 ألف مصاب، نصفهم تقريباً في إسطنبول، بحسب آخر حصيلة نُشرت مساء أمس.

وسيُفرض حجر إلزامي لمدة أربعة أيام ابتداءً من الخميس في أكبر 31 مدينة في البلاد لمكافحة تفشي "كورونا" المستجدّ.فيروس كورونا الجديد تركيا