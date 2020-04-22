السعودية | “التقاعد” : خدمة العملاء مستمرة خلال شهر رمضان المبارك

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد استمرارية خدماتها وتواصلها مع عملائها في شهر رمضان المبارك عبر مختلف قنوات التواصل، مبينة أنها تستقبل اتصالات عملائها خلال الشهر الكريم من خلال مركز الاتصال على الرقمين: 920014000 -8001248889 طيلة أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساء، ويوم الجمعة من الساعة الواحدة مساء وحتى الخامسة مساء.

وأكدت المؤسسة أن خدماتها الإلكترونية متاحة يومياً على مدار الأربع والعشرين ساعة، ويمكن الحصول عليها من خلال بوابة المؤسسة الالكترونية www.pension.gov.sa التي تتيح للمشترك والمتقاعد والمستفيد إنجاز معاملاته وخدماته بشكل ذاتي ومباشر بكل يسر وسهولة، كما يمكن لعموم العملاء التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو من خلال حساب العناية بالعملاء على توتير: @PPA_CARE .

وبينت “التقاعد” أن تعدد خيارات وقنوات التواصل لخدمة العملاء جاء بما يتلاءم مع إستراتيجية المؤسسة 2022 لتقديم خدمات متميزة لعملاء المؤسسة ولضمان استمرارية الخدمة وتقديمها بالشكل اللائق بالعملاء الكرام خلال أيام الشهر الفضيل، سائلة الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها وأن يعيد الشهر الكريم على بلادنا وقيادتنا بكل خير ونماء.