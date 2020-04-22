شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة المملكة . وزراء خارجية التعاون الإسلامي يبحثون جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

• وزير الخارجية : المملكة اتخذت جميع الإجراءات لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين

• دول التعاون الإسلامي قادرة على تجاوز الأزمة والمضي قدما لتحقيق التنمية الازدهار

عقدت وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، اجتماعا افتراضيا برئاسة المملكة لبحث جائحة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19).

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وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود: "المملكة اتخذت جميع الإجراءات لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين منذ بدء أزمة كورونا" ، مشيراً إلى أن المملكة قدمت مساعدات لليمن و فلسطين خلال جائحة كورونا من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة .

وأكد أن دول منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تجاوز أزمة كورونا والمضي قدما لتحقيق التنمية الازدهار.

وأشار أمين منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إلى تخصيص حساب لمساعدة الدول الأعضاء الأقل نموا والأكثر احتياجا في القطاع الصحي ، ووجه نداء عاجلا بتقديم دعم مالي لحساب صندوق التضامن الإسلامي لمساعدة الدول المتضررة.