شكرا لقرائتكم خبر عن فتح بوابات سد وادي جازان لري المزارع مع بدء موسم الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان مساء اليوم ، يفتح بوابات سد وادي جازان ، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لتصريف ما يقارب ثلاث ملايين متر مكعب من المياه ، نظراً لبدء موسم الأمطار والسيول بالمنطقة ودعما للمياه الجوفية وري المزارع بمجرى الوادي في المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي ال عطيف ، أن كمية المياه التي سيتم تصريفها تبلغ ثلاثة ملايين متر مكعب من المخزون الحالي البالغ 38 مليون متراً مكعباً ، داعياً المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.