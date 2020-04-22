شكرا لقرائتكم خبر عن "المهندسين" تفتح باب التطوع للإسهام في تقييم مساكن العمالة والان نبدء بالتفاصيل

دعت الهيئة السعودية للمهندسين أعضاءها من المهندسين والمهندسات والفنيين للتطوع في مبادرة تقييم مساكن العمالة في المملكة، بعد توقيع اتفاقية بهذا الخصوص بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة تتضمن استعانة الوزارة بخبرات الهيئة للإسهام في تقييم مساكن العمالة في المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف ،أن الهيئة دعت أعضائها للتطوع لخدمة الوطن والاستعانة بخبراتهم للإسهام مع أعضاءاللجان التي شكلت في مختلف مناطق المملكة لتقييم مساكن العمالة والتأكد من التقيد والالتزام بإجراءات الشروط الصحية لمساكن العمالة في المناطق والمحافظات وزيارتها وتقييمها وحصر أعداد العمالة.

وبين المهندس العبداللطيف أن هذه الدعوة للتطوع تأتي للتأكد من تطبيق إجراءات الشروط الصحية لمساكن العمال في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا COVID-19، ومن مبدأ التعاون بين الجهات، من خلال حصر مساكن العمالة في المناطق والمحافظات وحصر أعداد العمالة، إلى جانب القيام بأعمال التقييم والفحص والتفتيش على مساكنهم.