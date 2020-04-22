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جدول الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام

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أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه سيؤم المصلين في صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام طوال شهر رمضان المبارك في الثلاث التسليمات الأولى من اليوم الأول الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم وفي التسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وفي الليلة الثانية يكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني في التسليمات الثلاث الأولى وفي التسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي والليلة الثالثة في الثلاث التسليمات الأولى الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة وفي التسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيح الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

وبينت الرئاسة أنه سيستمر هذا الترتيب إلى نهاية العشرين ليلة، وفي ليلة 21 سيؤم المصلين في الثلاث التسليمات الأولى من صلاة التراويح الدكتور سعود الشريم وفي التسليمتين الأخيرتين الدكتور بندر بليلة وفي ليلة 22 الدكتور ياسر الدوسري والدكتور عبدالله الجهني، وليلة 23 الدكتور ياسر الدوسري والدكتور بندر بليلة، وليلة 24 الدكتور ياسر الدوسري والدكتور بندر بليلة.

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وسيؤم المصلين في ليلة 25 الدكتور سعود الشريم والدكتور عبدالله الجهني وليلة 26 الدكتور ياسر الدوسري والدكتور عبدالله الجهني وليلة 27 الدكتور ياسر الدوسري والدكتور بندر بليلة.

فيما يؤم ليلة 28 الدكتور ياسر الدوسري والدكتور بندر بليلة وليلة 29 الدكتور سعود الشريم والدكتور عبدالله الجهني، وليلة 30 الدكتور ياسر الدوسري والدكتور عبدالله الجهني.

وأشارت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين إلى أنه سيتولى الإمامة في صلاة التهجد ليلة 21 في التسليمات الثلاث الأولى الدكتور ياسر الدوسري والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الدكتور عبدالرحمن السديس وفي ليلة22 الدكتور بندر بليلة والدكتور ماهر المعيقلي، بينما ليلة 23 الدكتور سعود الشريم والدكتور عبدالرحمن السديس، وفي ليلة 24الدكتور عبدالله الجهني والدكتور ماهر المعيقلي، مبينة أنه سيستمر هذا الترتيب إلى نهاية شهر رمضان المبارك بمشيئة الله.

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