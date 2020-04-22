شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق افتراضي لتبادل البيانات بين هيئة الملكية الفكرية ونظيرتها الكورية والان نبدء بالتفاصيل

وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية برنامج تبادل بيانات الملكية الفكرية مع مكتب الملكية الفكرية الكوري وذلك خلال الاجتماع السادس بين الجانبين المنعقد افتراضياً عن بعد اليوم ، وذلك في إطار مذكرة التفاهم في مجال الملكية الفكرية الموقعة بين الجانبين بتاريخ 25 سبتمبر 2018م.

ويهدف البرنامج إلى توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وإتاحتها للجمهور من خلال تبادل بيانات مجالات الملكية الفكرية وتتمثل في براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية المنشورة والمسجلة في البلدين.

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وتعمل الهيئة على توسيع نطاق وحجم تغطية بيانات الملكية الفكرية وتوافرها لدى مركز معلومات الملكية الفكرية التابع للهيئة لتمكين المخترعين والمبتكرين السعوديين من البحث في الابتكارات والتقنيات السابقة على المستوى الدولي لنقل التقنية وتطوير حلول واختراعات جديدة .

ويهدف البرنامج إلى تعريف مجتمعات الأعمال والمجتمعات العلمية والبحثية الدولية بحقوق الملكية الفكرية المسجلة في البلدين.

يذكر أنه تم توقيع على برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب الملكية الفكرية الكوري، في العاصمة الكورية سيؤول بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفخامة رئيس جمهورية كوريا مون جاي إن بتاريخ 26 يونيو 2019م .