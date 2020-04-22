إغلاق 4 مسالخ تعمل في بيئة غير صحية بالقطيف

2020-04-22

متابعات الخليج 365 - واس

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، أربعة مسالخ عشوائية في إحدى المزارع بالمحافظة، تمارس الذبح دون ترخيص وفي بيئة غير صحية، إضافة إلى افتقاد العاملين فيه للنظافة الشخصية، وعدم حصولهم على شهادات صحية، واستخدام أدوات غير نظيفة في عمليات الذبح والتجهيز، وتدني النظافة العامة.

وأوضحت الأمانة، أن الفرق الرقابية التابعة لبلدية القطيف ضبطت المسالخ المخالفة ضمن الجولات الرقابية على المزارع، لافتةً النظر إلى أن المسالخ عشوائية ومخالفة للاشتراطات الصحية، ومنها تدني مستوى النظافة، إضافة إلى بيع لحوم مجهولة المصدر، مؤكدةً أن غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، والذبائح للفساد السريع بسبب تعرضها للملوثات الخارجية، مما يسبب تكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم.

ونوهت الأمانة إلى أن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، داعيةً الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي اشتباه لوجود أسماك أو لحوم او مواد غذائية فاسدة أو ممارسات غير سليمة من خلال مركز البلاغات 940.

وأشارت إلى أنها أتلفت خلال الـ 24 ساعة الماضية ١٨٠ كيلو جراما من الأسماك الفاسدة، و ١٥٠ كيلوجراما من محل لبيع الخضار والفواكه لظهور علامات الفساد عليها، وأغلقت محل لبيع الدجاج لعدم حصوله على رخصة مزاولة النشاط، ومخبز عربي لمخالفته الاشتراطات الصحية إضافة لكونه من الأنشطة الغير مستثناه من قرار الإغلاق، كما أغلقت محل رديترات في عنك لفتحه المحل خلال فترة منع التجول دون ترخيص، ومحلان تبريد وتكييف لعدم وجود رخصة مزاولة النشاط، ومحل مفروشات بالجش لمخالفته الإجراءات الاحترازية، وأنذرت ملحمتين إنذاراً نهائياً لمخالفتهما بعض الاشتراطات الصحية.

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