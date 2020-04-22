مذكرة تفاهم بين مؤن وجمعية منتجي البيض

2020-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

من منطلق تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في زيادة الإنتاج المحلي ورفع مستوى الأمن الغذائي للمملكة، وقعت الجمعية التعاونية لمنتجي البيض برئاسة عبدالعزيز بن صالح آل الشيخ، وجمعية متاجر التموينات “مؤن” ممثلة بسمو الأمير وليد بن ناصر آل سعود، مذكرة تفاهم تهدف إلى تحقيق العلاقة المباشرة بين المنتِج (المزارع) والمستهلك من خلال وسيط واحد فقط ألا وهو متجر التجزئة، وتأتي هذه المبادرة لتسهيل الخدمات المقدمة للمستهلك بالدرجة الأولى وتحقيق المصلحة العامة لأصحاب المزارع موردي البيض ومتاجر التموينات.

تضمنت بنود الاتفاقية المنافع الخاصة بالمستهلك من خلال ضمان سعر أقل وجودة أعلى، واستقرار سعر المنتج، وتحسين مناولة وتخزين وعرض المنتج في ظروف جيدة وفي درجة حرارة مناسبة، وزيادة في طلب المنتج، وبناء علاقة مباشرة بين مزارع المنتج والمستهلك بتوفير علامات تجارية خاصة لكل مزارع مساهم في الجمعية التعاونية لمنتجي البيض.

Advertisements

كما تطرقت الاتفاقية إلى المنافع العامة للجهات ذات العلاقة من خلال العمل المشترك لتذليل جميع العقبات التي تواجه مزارعي البيض، ودعم المزارعين الصغار لأخذ حصة متكافئة، وتقديم أفضل جودة للمستهلك، وضمان استدامة توريد البيض في جميع المواسم.

الجدير بالذكر أن جمعية مؤن الداعمة لقطاع التموينات في المملكة تسعى لدعم ومساندة وتطوير قطاع الهايبر والتموينات المتوسطة والصغيرة لتمكن هذا القطاع الحيوي من تحوله ورفع مستوى خدماته ومعاييره وتنفيذ برامج ومبادرات تخدم هذا القطاع وفق رؤية 2030.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر