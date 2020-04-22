السلع الرمضانية تملأ أسواق جازان والأسعار مستقرة

2020-04-22

متابعات الخليج 365 - واس

استعدت متاجر وأسواق المواد الغذائية بمنطقة جازان لاستقبال شهر رمضان المبارك بتوفير السلع الاستهلاكية وسط إجراءات احترازية ووقائية من حيث التباعد الاجتماعي وتعقيم وتطهير عربات التسوق.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم، خلال جولة ميدانية توفر السلع الرمضانية في أسواق مدينة جيزان وكافة المحافظات والمراكز بالمنطقة وسط إقبال متزايد من المواطنين والمقيمين خلال الساعات المسموح بها والذي انعكس على سلوك الشراء لدى المواطنين والمقيمين والذي اتسم بالهدوء وشراء ما يحتاجونه .

وأكد عدد من المواطنين لـ”واس” عن استقرار أسعار المواد الغذائية ولم يكن هناك ارتفاع أو نقص فيها أو السلع الرمضانية الأساسية التي يتم شراءها هذه الأيام التي تسبق حلول الشهر الكريم مثل الشوربة واللقيمات والمكرونة إضافة إلى استخدامهم للسلع الأساسية كالأرز والدقيق والسكر والشاهي والقهوة والألبان وغيرها من المواد الغذائية الأخرى.

يذكر أن فرع وزارة التجارة بمنطقة جازان يقوم بجولات رقابية يومية على جميع الأنشطة والسلع الغذائية والاستهلاكية في مراكز البيع والمستودعات للتأكد من وفرة المخزون و توفر السلع التموينية داخل المراكز التي داخل الأحياء وضمان وصولها, بالإضافة إلى مراقبة الأسعار وضمان صلاحية المنتجات وعدم وجود غش تجاري بها ، علما أن الوزارة أتاحت الرقم 1900 للإبلاغ عن أي مخالفة تجارية على مدار 24 ساعة.

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