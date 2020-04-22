السعودية | شروط إقامة صلاة التراويح في الحرمين.. و5 تسليمات

شكرا لقرائتكم شروط إقامة صلاة التراويح في الحرمين.. و5 تسليمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

أوضح ذلك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مبينًا أن الهدف من الاختصار والتخفيف تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع استمرار إقامة شعيرة القيام وختم القرآن الكريم في جنبات الحرمين الشريفين، وأن الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء.

وأشار إلى أن الإجراءات والتدابير كافة ستتخذ مع الجهات الأمنية والصحية لضمان صحة وسلامة المصلين، مبينًا أنه سيتم تخفيف دعاء القنوت وتركيزه على دفع الوباء ورفعه، حيث إن الدعاء من أنجع وأرجى الوسائل لكشف البلاء.

وذكرت الوكالة الرسمية السعودية أن السديس "أشاد بالموافقة الكريمة التي تدل على حرص القيادة على تطبيق شرع الله، بحزمة من الإجراءات الاحترازية، وإلمامها بفقه النوازل، وحرصها على حفظ النفس".