، "التقاعد": خدمة العملاء مستمرة خلال شهر رمضان ،

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أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد استمرارية خدماتها وتواصلها مع عملائها في شهر رمضان المبارك عبر مختلف قنوات التواصل، موضحةً أنها تستقبل اتصالات عملائها خلال الشهر الكريم من خلال مركز الاتصال على الرقمين: 920014000 -8001248889 طيلة أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساء، ويوم الجمعة من الساعة الواحدة مساء وحتى الخامسة مساء.
وذكرت المؤسسة أن خدماتها الإلكترونية متاحة يومياً على مدار الأربع والعشرين ساعة، ويمكن الحصول عليها من خلال بوابة المؤسسة الالكترونية www.pension.gov.sa التي تتيح للمشترك والمتقاعد والمستفيد إنجاز معاملاته وخدماته بشكل ذاتي ومباشر بكل يسر وسهولة، كما يمكن لعموم العملاء التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو من خلال حساب العناية بالعملاء على تويتر: @PPA_CARE.
وأفادت "التقاعد" بأن تعدد خيارات وقنوات التواصل لخدمة العملاء جاء بما يتلاءم مع استراتيجية المؤسسة 2022 لتقديم خدمات متميزة لعملاء المؤسسة ولضمان استمرارية الخدمة وتقديمها بالشكل اللائق بالعملاء الكرام خلال أيام الشهر الفضيل.المؤسسة العامة للتقاعد
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 02:53 PM
خدماتها الإلكترونية متاحة يومياً على مدار 24 ساعة
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد استمرارية خدماتها وتواصلها مع عملائها في شهر رمضان المبارك عبر مختلف قنوات التواصل، موضحةً أنها تستقبل اتصالات عملائها خلال الشهر الكريم من خلال مركز الاتصال على الرقمين: 920014000 -8001248889 طيلة أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساء، ويوم الجمعة من الساعة الواحدة مساء وحتى الخامسة مساء.
وذكرت المؤسسة أن خدماتها الإلكترونية متاحة يومياً على مدار الأربع والعشرين ساعة، ويمكن الحصول عليها من خلال بوابة المؤسسة الالكترونية www.pension.gov.sa التي تتيح للمشترك والمتقاعد والمستفيد إنجاز معاملاته وخدماته بشكل ذاتي ومباشر بكل يسر وسهولة، كما يمكن لعموم العملاء التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو من خلال حساب العناية بالعملاء على تويتر: @PPA_CARE.
وأفادت "التقاعد" بأن تعدد خيارات وقنوات التواصل لخدمة العملاء جاء بما يتلاءم مع استراتيجية المؤسسة 2022 لتقديم خدمات متميزة لعملاء المؤسسة ولضمان استمرارية الخدمة وتقديمها بالشكل اللائق بالعملاء الكرام خلال أيام الشهر الفضيل.
، "التقاعد": خدمة العملاء مستمرة خلال شهر رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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