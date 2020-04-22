، لجنة بالشورى تبحث مقترح مشروع نظام الصلح عن القصاص ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت اجتماعين افتراضيين "عن بُعد" برئاسة الدكتور "الشهراني"

عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني اجتماعين افتراضيين شارك فيه عدد من أعضاء اللجنة.

ونـاقشت اللجنة، عدداً مـن المـوضوعات التي تقع ضمـن اختصاصاتـها، ومنها التقريـرين السنوييـن للنيابة العامـة للعامـين المالييـن 1438/ 1439هـ، و1439/ 1440هـ.

كما ناقشت اللجنة التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1440/ 1441هـ.

وتدارست اللجنة، خلال اجتماعها الذي عقدته "عن بعد"، مقترح مشروع نظام التعويض المقدم استناداً للمادة "23" من نظام المجلس من مجموعة من أعضاء المجلس، ومقترح مشروع نظام الصلح عن القصاص المقدم استناداً للمادة "23" من نظام المجلس من مجموعة من أصحاب أعضاء المجلس.لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية مجلس الشورى