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تعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين اجتماعاً استثنائياً لوزراء السياحة في 24 أبريل. وفي ضوء جائحة COVID-19، وتأثير هذه الأزمة العالمية على قطاع السياحة، سيجتمع وزراء السياحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القطاع.
سيُعقَد الاجتماع بقيادة وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، حيث سيناقش الوزراء الاستجوابات الفورية اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع السياحة، والتي تعتبر من القطاعات الأكثر تضرراً من انتشار فيروس "كورونا" COVID-19، وأيضاً البحث في إعادة تنشيط وتحديد سبل تعزيز مرونة القطاع السياحي على المدى البعيد.
وسينضم لأعضاء مجموعة العشرين كل من الدول المستضافة والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك لدعم قطاع السياحة خلال هذه الفترة من الأزمة، وتعزيز مرونة السياحة، وتطوير السياحة كوسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.المملكة العربية السعودية مجموعة العشرين وزراء السياحة
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 02:42 PM
يناقش الاستجوابات الفورية لمواجهة تحديات القطاع في ظل أزمة "كورونا"
تعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين اجتماعاً استثنائياً لوزراء السياحة في 24 أبريل. وفي ضوء جائحة COVID-19، وتأثير هذه الأزمة العالمية على قطاع السياحة، سيجتمع وزراء السياحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القطاع.
سيُعقَد الاجتماع بقيادة وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، حيث سيناقش الوزراء الاستجوابات الفورية اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع السياحة، والتي تعتبر من القطاعات الأكثر تضرراً من انتشار فيروس "كورونا" COVID-19، وأيضاً البحث في إعادة تنشيط وتحديد سبل تعزيز مرونة القطاع السياحي على المدى البعيد.
وسينضم لأعضاء مجموعة العشرين كل من الدول المستضافة والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك لدعم قطاع السياحة خلال هذه الفترة من الأزمة، وتعزيز مرونة السياحة، وتطوير السياحة كوسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
، برئاسة المملكة.. اجتماع استثنائي افتراضي لوزراء سياحة مجموعة العشرين الجمعة ،
المصدر : الخليج 365
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