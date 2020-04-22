، مؤشر "الأسهم السعودية" يُغلق مرتفعاً عند 6541.47 نقطة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 44.75 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 6541.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 199 مليون سهم؛ تقاسمها أكثر من 187 ألف صفقة، سجّلت فيها أسهم 149 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 40 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: العالمية، بروج للتأمين، سافكو، الزامل للصناعة، وكهرباء السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت السعودية، الشرقية للتنمية، أسترا الصناعية، السعودي الفرنسي، والأهلي، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90 و4.73 %.
وكانت أسهم شركات: سيرا، الإنماء، زين السعودية، أرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: سيرا، الإنماء، الراجحي، سابك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 248.95 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 7793.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 422 ألف سهم تقاسمها 1128 صفقة.مؤشر الأسهم السعودية الأسهم المتداولة
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 02:32 PM
بتداولات تجاوزت 3.9 مليار ريال لأكثر من 199 مليون سهم
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 44.75 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 6541.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 199 مليون سهم؛ تقاسمها أكثر من 187 ألف صفقة، سجّلت فيها أسهم 149 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 40 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: العالمية، بروج للتأمين، سافكو، الزامل للصناعة، وكهرباء السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت السعودية، الشرقية للتنمية، أسترا الصناعية، السعودي الفرنسي، والأهلي، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90 و4.73 %.
وكانت أسهم شركات: سيرا، الإنماء، زين السعودية، أرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: سيرا، الإنماء، الراجحي، سابك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 248.95 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 7793.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 422 ألف سهم تقاسمها 1128 صفقة.
، مؤشر "الأسهم السعودية" يُغلق مرتفعاً عند 6541.47 نقطة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر "الأسهم السعودية" يُغلق مرتفعاً عند 6541.47 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.