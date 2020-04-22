، "التجمع الصحي الأول" بالشرقية يقدم رسائل توعوية للمقيمين بـ٩ لغات ،

محمد بن مسعود - الدمام - بروشورات ومقاطع فيديو وصوتية ورسائل نصية وعبر الواتساب

قدمت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، العديد من الرسائل التوعوية استهدفت من خلالها المقيمين في المنطقة.

وأوضح الرئيس العام التنفيذي للمستشفيات الطرفية في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد بن ظافر الأحمري، أن المواد التوعوية تَمَثّلت في البروشورات ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية والرسائل النصية ورسائل الواتساب، كما تَضَمّنت التوعية بالقرارات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة، والتوعية بالتسوق الآمن من الإصابة بفيروس كورونا، وتعليمات الوقاية من فيروس كورونا، وماذا تفعل بالحجر المنزلي، والتوعية بقرار هيئة كبار العلماء بضرورة اتباع التعليمات الصحية والواجب الشرعي مع هذا الوباء.

وأضاف "الأحمري" أنه تمت ترجمة المواد التوعوية إلى 9 لغات (البنقالية، واللغة التاميلية، والنهالية، واللغة النيبالية، واللغة الهندية، واللغة الأوردية، واللغة الفلبينية، واللغة الإثيوبية، ولغة المليالم- كيرلا) وبثها من خلال 6 وسائل تواصل وهي: (الواتساب، والفيسبوك، واليوتيوب، والإيمو، والتلجرام، وتويتر).

وأوضح الدكتور "الأحمري" أن هناك تعاونًا ثنائيًّا مع جمعية هداية الخيرية التي وفرت ترجمة للغات الأخرى يتم من خلالها إيصال الرسائل التوعوية لضمان توعية الجميع؛ لا سيما الوافدين، كما تم إصدار الدليل التوعوي لفيروس كورونا مترجمًا إلى اللغة الإنجليزية والبرتغالية والفلبينية والأردو والفرنسية والروسية؛ بهدف رفع الوعي بالاحتياطات اللازمة والمخاطر المترتبة على عدم اتباع الدليل التوعوي في ظل الظروف الراهنة؛ مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات تؤتي ثمارها في توعية الجميع للحد من انتشار الفيروس ولله الحمد.إدارة التجمع الصحي المنطقة الشرقية فيروس كورونا الجديد