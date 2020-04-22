، مركز الفلك الدولي: هذه الدول تستطلع هلال رمضان اليوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - بقية الدول الإسلامية ومنها السعودية تتحرّى بداية الشهر غداً

قال مركز الفلك الدولي إن الدول التي ستتحرّى هلال شهر رمضان المبارك، اليوم الأربعاء، على خلفية أن اليوم يوافق 29 شعبان عندها هي "العراق وتونس ومصر"؛ ليكون رمضان فيها إما الخميس وإما الجمعة.

وقال المركز: أما باقي الدول الإسلامية، ومنها السعودية، ستتحرّى الهلال غداً الخميس؛ لأنه الموافق 29 شعبان فيها، وسيكون رمضان في هذه الدول إمّا الجمعة وإما السبت.مركز الفلك الدولي هلال شهر رمضان المبارك