، ألمانيا.. الموافقة على بدء التجارب السريرية للقاح مضاد لكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستمر 4 أيام بعد تقييم شامل للفوائد المتوقعة والمخاطر المحتملة

تلقى معهد بول إرليتش للقاحات والأدوية الطبية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، إشارة إيجابية من السلطات بشأن البدء بأول تجارب سريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم المعهد الألماني في برلين: "وافق المعهد الفيدرالي للقاحات والأدوية، على بدء الاختبارات والتجارب السريرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) في البلاد".

وأضافت بحسب "سبوتنيك عربي": "جاءت الموافقة بعد تقييم شامل للفائدة المحتملة والمخاطر الناجمة المحتملة، وبفضل الاستشارات العلمية المكثفة وإضافة عقار BioNTech سيتمكن المعهد من البدء بالتجارب السريرية التي ستكون لمدة 4 أيام".

وتابعت: "معظم الذين سيتم إخضاعهم للتجربة السريرية هم أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً".

وارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في ألمانيا خلال الـ 24 الساعة الماضية إلى 1775 ليصل العدد إلى 672 141 حالة.

وبحسب معهد "روبرت كوخ"، فقد لقي 110 مصابين بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا الاتحادية حتفهم خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، في حين تم الإبلاغ في وقت سابق عن 184 حالة وفاة، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 4404 حالات.ألمانيا فيروس كورونا الجديد