‏وزير الخارجية: دول منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تجاوز أزمة كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، أن دول منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تجاوز أزمة أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، أن دول منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد ، والمضي قدما لتحقيق التنمية الازدهار. وأوضح وزير الخارجية، خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث جائحة كورونا، أن المملكة قدمت مساعدات لليمن وفلسطين خلال الجائحة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة. وقال الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة اتخذت جميع الإجراءات لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين منذ بدء أزمة كورونا.

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