شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سد الهدار بالأفلاج يفيض بالسيول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مشاهد تكشف فيضان سد الهدار في محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض، بالسيول، اليوم الأربعاء ٢٩ شعبان ١٤٤١هـ

وأظهر الفيديو، سد الهدار وهو يفيض بالسيول للمرة الثانية خلال أسبوع؛ حيث أخذت المياه تنجرف من السد في مشهد يخطف الأنظار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد كشفت أنه ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، ونجران، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.