مقطع فيديو يكشف تشكل السحب الرعدية في سماء الخرج

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الرياض - علي القحطاني - الخرج (صدى): كشف مقطع فيديو تشكل السحب الرعدية في سماء الخرج قبل قليل . كشف مقطع فيديو تشكل السحب الرعدية في سماء الخرج قبل قليل . واظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب طقس العرب على تويتر، وعلق على الفيديو بأن السحابة الرعدية ، نتج عنها غزارة الأمطار التي سقطت منذ قليل والتي أظهرها المقطع.

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