بالفيديو.. تعرف على برج " أم الكلاب "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف تقريرا مصورا نشرته دارة الملك عبدالعزيز، أحد الأبراج التابعة لحامية بلدة منفوحة في العصور القديمة والذي كان يحمل إسم برج"أم الكلاب". كشف تقريرا مصورا نشرته دارة الملك عبدالعزيز، أحد الأبراج التابعة لحامية بلدة منفوحة في العصور القديمة والذي كان يحمل إسم برج"أم الكلاب". وقال الباحث محمد الحسين، أن البرج يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من حي منفوحة، وحامية البلدة كانت تتكون من 3 أسوار متجاورة وتمتاز بالقوة والمتانة، والتي أصبحت اليوم واحدة من أحياء العاصمة الرياض.

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