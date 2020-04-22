شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الخثلان يوضح كيفية ثبوت دخول شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن أهل العلم اختلفت آرائهم فيما يتعلق بثبوت دخول شهر رمضان بشاهد واحد أو بأكثر من شاهد.

وأضاف أن مذهبي الحنابلة والشافعية أكدا أن دخول شهر رمضان يثبت بشاهد واحد، فيما رأى مذهب الحنفية أن دخول شهر رمضان لا يثبت إلا بشهادة أكثر من 10 أشخاص.

وأكد أن المملكة تهتم برؤية الهلال لذلك لابد من ثبوت دخول الشهر بشاهدين، أما في حال اذا كان لا يعتد برؤية الهلال فيكفي شاهد واحد.